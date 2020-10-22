台南市仁德區保安火車站18日上午7時許發生民眾肉身攔火車事件，主角陳姓男子21日凌晨4時許又跑到南區一家機車行縱火，幸未造成傷亡，卻引起附近居民人心惶惶，台南市警方22日將陳男逮捕歸案，他推稱服用安眠藥後意識不清，並未與人結怨，遭警方依照公共危險罪移送台南地檢署偵辦，並建請檢方提起預防性羈押。

30多歲陳姓男子近日舉止怪異，18日清晨跑到仁德區保安火車站鐵軌上，肉身阻擋一輛區間列車，台鐵堡安站人員前往關心，他還怪火車司機為何不碾死自己，悻悻然離去，鐵路警察正研議依照工共危險將他函送法辦。

陳男未停止脫軌舉動，21日凌晨4時，又拿著沾著不明助燃劑的抹布，跑到南區一家機車行，將抹布棄置門前縱火，火勢轟然而起，隨即逃逸。

機車行楊姓屋主的妻子正在屋內運動，聞到怪味，叫醒丈夫外出查看，趕緊報案撲滅火警，幸好發現的早，除了兩台機車遭殃外，未引燃旁邊的黑油桶，沒有造成傷亡。

警方依照歹徒做案騎乘的機車車牌，找到陳男，發現他在東區偷車，卻掛上自家機車車牌，外出縱火，且與機車行老闆素不相識，沒有恩怨。

陳男供稱作案前吞了幾顆安眠藥，已意識不清，不知自己所作所為，警方依照公共危險罪、竊盜罪將他移送台南地檢署，並建請檢察官以預防再犯為由，向法院聲請羈押。

肉身擋火車後又縱火，怪男落網推稱吞安眠藥意識不清

(中時 )