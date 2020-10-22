天氣熱的時候，容易流汗很正常，但如果身處冷氣房、心情平穩或在陰涼天氣中卻仍汗如雨下，那表示身體可能出了問題。

有人在網路上求助，自稱在冷氣房中、心平靜下來時，仍然不停流汗，而且流汗後很怕冷，不知道身體出了什麼問題。

交感神經異常、身體虛 動不動就流汗

在涼爽的環境、未活動下仍不停流汗，台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師楊佩鈺表示，中醫稱這樣的狀況為「自汗」，「容易流汗的人，如果天氣變涼或到冷氣房汗量就變少，那沒問題；但如果到陰涼的地方還一直冒汗，表示身體對外界變化的調節能力不好。」

造成自汗的原因，中醫的觀點可能是營氣及衛氣不和。營氣指的是血液中的營養，會把養份送到體表；衛氣類似身體的保護層，能調節出汗、保護身體免受外界感染，營氣如果虛弱、營養送不到體表，衛氣就沒有足夠的能力調節毛孔開闔，天涼該閉闔時卻無法完全闔上，因此一直流汗，「有這種情況的人，常常流汗後怕風、怕冷，屬於比較虛的體質。」

楊佩鈺指出，可能原因是氣虛，陽氣不夠去推動出汗，第二是營養無法送到體表，造成毛孔無法正常開闔。（圖片來源：pixabay）

很多女性不會流汗其實是不好的，楊佩鈺指出，可能原因是氣虛，陽氣不夠去推動出汗，第二是營養無法送到體表，造成毛孔無法正常開闔。

在西醫的角度，新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳指出，這樣不正常的流汗可能是多汗症，多半與基因遺傳，原因是交感神經異常反射，碰到些微外界刺激就不停冒汗。

未活動卻汗流不停 身體可能出問題 3種情況要注意

多汗問題，除了社交困擾外，一般不會有健康上的疑慮，但要先排除一些內科疾病導致的發汗。柳朋馳指出，很多疾病都會影響交感神經，例如中風、糖尿病、甲狀腺亢進等等，「多汗的狀況一般從年輕時就會開始，但如果中、老年後才出現，就要注意是否有內科的疾病。」

特別要注意的是夜間睡覺時盜汗，柳朋馳表示，夜間盜汗表示可能是白血病或低血糖；楊佩鈺也指出，盜汗屬於陰虛的體質，臨床上較常見於更年期患者，甚至有人在冬天時被汗冷醒。

此外，某一側的半身出汗，另一半身無汗，要小心中風或糖尿病，「中風因為神經對外界刺激反應變慢，因此受損的那側有可能汗會流的比較明顯，」楊佩鈺說。如果是手腳出汗，較容易發生在精神緊張的狀況和容易緊張的病人體質。

多汗問題 中西醫都有利器

一般而言，如果是內科疾病造成的多汗症狀，控制病況即可有效減少汗量；若非疾病而是遺傳，那麼除非造成社交問題，那麼不治療也無妨。如果要治療，中、西醫都有不錯的效果。

由於西醫對於多汗症狀可能會使用到手術，因此有些病人會尋求中醫。楊佩鈺指出，中醫對多汗的治療視體質而定，若是動不動就直冒汗、一動就猛流汗或汗味較重的人為實熱體質，中醫會以清熱為主；若汗無味、體質較虛的人，大多會益氣、補陰，並視情況幫忙收斂汗孔，減少汗液的排出，「一般而言，中醫對多汗的治療，能減輕症狀而不能像西醫能完全停止出汗。」

楊佩鈺也建議，實熱的人建議是飲食口味要清淡些，少飲酒，保持情緒平穩，遇事不要急躁，降低出汗的機會和氣味；若是體虛的人則要吃得營養均衡、睡眠充足。

而西醫則包括局部使用止汗劑、吃抗膽鹼藥物（anticholinergics）或開刀，「抗膽鹼藥物能夠抑制交感神經運做，但有尿路滯留、口乾舌燥的副作用；開刀則是將神經抽掉，會有流汗代償的問題，」柳朋馳說。

除了動刀，目前最新的手術，透過微波、能量加熱的方式，使頂漿腺、汗管萎縮，達到減少出汗的效果。志勛皮膚科診所主治醫師李勇毅指出，微波熱能止汗效果極佳，雖然可能會有代償問題，但不嚴重、也沒有疤痕，恢復期短，「以往將神經抽掉後，會導致代償問題、增加汗量，例如原本腋下要流100cc汗，但因為神經抽掉後會使汗量增加到140cc，因此其他部位的汗會增加；但微波熱能不會有這樣的問題，雖然也會有代償問題，但總流汗量還是100cc，」李勇毅表示，一般建議做2次，但平均做1次就能減少50％以上的流汗量。

話雖如此，醫師建議做止汗手術要先經過醫師問診，「有些多汗問題不一定是天生體質，也可能是其他疾病或心理因素造成，例如容易緊張、焦慮、恐慌、內分泌因素或甲狀腺問題等等，」李勇毅指出，醫師會先問病史及流汗情形，如果是其他疾病造成，那麼將疾病治癒或控制、搭配止汗劑就能改善流汗問題，不一定要動手術。

(中時新聞網)