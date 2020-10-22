高雄市議員黃捷日前在網路節目中分享，身為女性參政後，曾被打電話約吃飯、寫信開價5000萬包養、求婚，以及各種性別歧視的人身攻擊，甚至收到私密裸露照片。今（22）日她在臉書自爆曾被性羞辱與威脅，並提到網路盛傳女人不乖會被打、被強暴是因男人的動物性，批評台灣的性平教育超級失敗。

黃捷表示，最近掀起輿論的文章稱性暴力是「雄性物種的基因特性」，強調多數女性強暴受害者，是因衣著太暴露而成為犯罪的觸發，真的是這樣嗎？

從政以來，黃捷最常收到的批評不是針對問政，而是對於她的外貌、性向與性別，尤其是性羞辱與威脅，像是「你只能跪在地上幫我XX」、「去做夜鶯、樓鳳」等字眼，彷彿在他們眼裡，只要不聽話的女生就可以用性暴力來懲罰，只要穿著暴露讓他們「凍未條」，就可以去侵犯她，誰叫她不自愛、她引誘我、她的穿著觸發我的動物性，「我有錯但她也不無辜」。

高雄市議員黃捷自爆遭性羞辱、威脅，批台灣性平教育超失敗。（圖／摘自黃捷臉書）

黃捷指出，最近網路論壇也出現很多鼓吹親密暴力的關鍵字，「女人該打」之類的字眼居然登上熱搜，用玩笑話來包裝仇女的惡意，還能得到熱烈迴響，這些訊息一再顯示社會仇女風氣有多嚴重，社會對女性長期而不自覺的貶低之下，從母豬教到女人該打，她們只能被迫自我嫌惡，選擇退縮及忍受，間接造成更多性暴力，然而把這些歸咎於動物性，除了是不負責任的推卸之詞外，也影射男性同胞都是強暴預備犯，且這樣的言論對於性暴力的男性受害者來說，無疑是殘忍的二次傷害。

黃捷說，欣慰的是近年像這樣的性別偏差言論，都會引起廣泛討論，能即時看見許多人的站出來糾正，但台灣選出第一位女總統後，真的性別平等了嗎？對大多數女性而言，仍是條遙遙之路，身為女性，會繼續說、繼續做，持續把關性平權益，寸步不退，直到共同期待的平等那天到來。

網友表示，「這聽起來真的很讓人生氣」「這陣子真的越來越多浮上檯面，什麼高爾宣，什麼警察之子，真的有點誇張」「有夠離譜！」並肯定黃捷的勇敢，強調女人不是弱者，但也感嘆，台灣要真的男女平等太難了。

她會被強暴是因為男人的動物性？女人不打不會乖？最近網路盛傳的文章讓人覺得，台灣的性平教育根本 #超級失敗。 最近掀起輿論的文章稱性暴力是 #雄性物種的基因特性，更強調多數女性強暴受害者是 #因為衣著太暴露而成為犯罪的觸發，真的是這樣嗎？ ... 由黃捷 高雄市議員發佈於 2020年10月22日 星期四

(中時新聞網)