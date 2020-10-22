一年一度的台北國際旅展（ITF）今年將如期在10月30日到11月2日登場，雲朗觀光集團攤位為I212，在旅展尚未開始之前，雲朗觀光於10月22日起至11月4日舉辦線上旅展，住宿券下殺最低2.3折，餐券優惠5.9折起，以多種新款住宿券搶攻年底與明年的報復性國旅商機。

雲朗觀光表示，熱門商品包括雲品溫泉酒店日月潭首次推出「經典山景住宿券」每張8,299元，可享雲品溫泉酒店一泊一食之旅，更推出特價47,888元的「經典湖景住宿套券」，內含4間經典湖景房住宿券，相當於雙人入住一泊二食每房每晚11,972元。

另外，君品酒店也首度推出限量1,000張的君品行政套房住宿券，每張優惠4,800元。君品也首次推出一款平、假日皆適用的「雅緻客房住宿券」，每張優惠6,000元，共有三種入住使用方式供消費者彈性選擇。此外，雲朗今年也首度推出了「南台美食行」三天兩夜暢遊券，結合了嘉義與高雄在地人氣美食，一套入手即可輕鬆大吃暢玩！而在餐券優惠上，則有「雲品美饌分享券」， 每張3,299元，買10張送1張，可用於雲品三間餐廳，以富有彈性的用法搶攻雲品溫泉酒店餐飲消費，更讓旅客不用住宿，也能在用餐時享受雲品所擁有的日月潭湖光山色。

(工商 )