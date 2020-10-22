全球疫情仍舊嚴重，北市觀傳局長劉奕霆20日表示，若北市一週內出現15例確診，就會取消跨年晚會，而22日中央疫情指揮中心針對北市跨年活動分階段認定標準提出疑義，觀傳局晚間最新消息指出，北市將提府級防疫小組會議，來討論是否調整跨年晚會辦理方法，若再出現1例不明感染源本土個案，將直接進入預備的第一階段，未來可能改線上直播。

日前北市長柯文哲在出席電商年會時曾表示，風險管理很重要，台灣依照目前的狀態來看，跨年晚會當然可以舉辦，但如果北市一個禮拜出現15個新增案例，為做好風險管理及確保民眾安全，全部大型活動都要關掉，他認為，突然出現大量確診案例的情形，當然有可能發生。

觀傳局今晚回應指出，市府因應疫情發展，自6月起開始討論研議，9月定出分階段防疫措施準則，並隨疫情發展進行滾動式調整，目前若再度出現1例不明感染源本土個案，則進入所謂的「第一階段」，朝向前期實體活動取消、跨年晚會改為線上轉播。

觀傳局說，在進入第一階段後，如每週新增個案超過15例，或中央流行疫情指揮中心禁止舉辦大型群聚活動，則跨年晚會視疫情狀況採線上轉播或取消辦理。

(中時 )