27歲林姓男子今(22)天晚間7時許，駕駛保時捷行經淡金路時，疑天雨路滑失控自撞分隔島，林男受困車內，警消到場後，立即將他送馬偕醫院，目前仍在搶救中。

據了解，林男右上林男右上臂骨折、右下腹撕裂傷，醫護人員第一時間加壓止血，但由於林男右大腿疼痛，不確定是否骨折，已預先通知醫院急救準備。

警方在事故後也立即派員到場交管，將待駕駛醫治後再進訊問及酒測，釐清事故原因。

(中時 )