保時捷自撞分隔島車頂壓扁 嫩男駕駛成夾心餅腹部撕裂 21:212020/10/22 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 保時捷自撞分隔島，駕駛受困在內，警消到場後將他救出送醫。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 27歲林姓男子今(22)天晚間7時許，駕駛保時捷行經淡金路時，疑天雨路滑失控自撞分隔島，林男受困車內，警消到場後，立即將他送馬偕醫院，目前仍在搶救中。 據了解，林男右上林男右上臂骨折、右下腹撕裂傷，醫護人員第一時間加壓止血，但由於林男右大腿疼痛，不確定是否骨折，已預先通知醫院急救準備。 警方在事故後也立即派員到場交管，將待駕駛醫治後再進訊問及酒測，釐清事故原因。 (中時 ) #駕駛 #事故 #骨折 #醫院 #保時捷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汽機車相撞飛入田 無照少年肝臟破裂有生命危險 14:522020/10/22 社會 婦酒駕逆向衝 19輛機車遭撞2騎士受傷 12:402020/10/22 社會 國1路竹段砂石車側翻 小客車遭土覆蓋 1傷1死 14:552020/10/22 社會 開車撞女友後立刻自首 家暴男二審獲減刑 18:412020/10/22 社會 產險業搭科技 加速車險理賠 04:102020/10/22 投資理財 為閃巨蟒衝對向道撞來車 父女慘夾死車內 19:512020/10/22 社會 警車停台65線撿掉落物 慘被休旅車撞到屁股開花 14:472020/10/22 社會 汎德永業斥資8.86億元 於台中打造全台最大保時捷據點 19:392020/10/22 財經 《電機股》汎德永業斥資8.86億元 新建台中保時捷展間拚後年開幕 17:212020/10/22 財經 車子故障停路邊未放警示標誌肇禍 過失致死罪判刑5月 13:482020/10/22 社會 社會熱門新聞 遭控性侵女粉絲「村長」詹江村坦承屁股有胎記 - 社會 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 北市大安區敦化南路疑瓦斯外洩 警消封鎖開挖找洩漏點 - 社會 村長沾腥4／「我只能一直尖叫」女粉遭硬上 指控詹江村私密處有胎記 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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