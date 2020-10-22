迪麗熱巴近日受邀擔任汽車品牌形象大使。(取自奧迪官方微博)

車模界迪麗熱巴。(取自新浪娛樂)

迪麗熱巴是大陸演藝圈有名的新疆美女，擁有宛如洋娃娃般的精緻五官與火辣身材，讓她和佟麗婭、古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四美」，2017年更因為在《三生三世十里桃花》飾演九尾狐「鳳九」一角走紅。近日港媒更曝光一組長相激似迪麗熱巴的車模辣照，引發網友熱議，還有人直言「美過本尊」！

迪麗熱巴近日以形象大使身分，為知名汽車品牌新品發表會宣傳，身穿火紅短裙化身性感車模，一雙雪白美腿超吸睛。隨後網路也瘋傳多張「車模界迪麗熱巴」的多張辣照，更有網友透露自己原本以為在車展上幸運捕獲迪麗熱巴，後來等大家能近距離拍照，他才驚覺該美女並非迪麗熱巴，只是廠商請來的車模。

後來車模也被起底是一位來自泰國的女模nananuiii，還有「泰國小熱巴」之稱，其實仔細看，還是可以分辨兩人不同之處，那就是迪麗熱巴右眼下方有顆痣，但nananuiii沒有。

然而外界也不免拿nananuiii與迪麗熱巴比較一番，網友紛紛留言「好漂亮啊」、「比熱巴漂亮」、「如果二選一，我兩個都選」、「迪麗熱巴的妹妹，迪麗冷巴」、「新疆走一遭，有千萬個迪麗熱巴」。

(中時新聞網)