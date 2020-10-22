搶搭5G列車！萊爾富22日宣布攜手亞太電信跨業合作，在萊爾富北市鑫湖門市設置第一間5G應用的「Gt飆速加值體驗區」，打造免費的5G應用場域，除了提供顧客更多元的服務，也可望藉此增加門市來客數，進而帶動門市相關業績成長，期創造雙贏！

萊爾富並指出，即日起至11月8日於鑫湖門市及線上Hi-Life VIP APP，開賣5G行動娛樂體驗周邊商品，凡於活動期間購買指定商品一件，就可免費喝萊爾富中熱美式咖啡乙杯。

萊爾富說，去年8月攜手亞太電信推出網路申辦、超商取卡、快速開通服務，今年5月再與亞太電信和新光銀行合作，於門市Life-ET機台導入「立碼驗」服務，讓用戶徹底揮別「讀卡機」，提供線上申辦、超商驗證、買卡、開卡，僅需10分鐘，就能快速完成一條龍的電信新服務。

隨著5G正式投入商轉，不少重度網路使用者開始觀望5G行動網路，萊爾富為搶搭5G列車，即日起與亞太電信深化合作，透過共頻共網電信網路資源，提供消費者5G網路服務與加值場域應用體驗。

此外，萊爾富也推出「4G免換機、也能用5G」的服務，只要走進萊爾富鑫湖門市或全台指定27間亞太電信，透過FWA（Fixed Wireless Access，固定無線接入）傳輸方式，將28GHz毫米波訊號轉成上網熱點，不限電信用戶，無需更換5G手機，即可免費體驗5G高速上網，同時設置「Gt飆速加值體驗區」展示影音串流、AR、VR等娛樂應用，打造免費5G應用場域。

(工商 )