繼去年首次以「旅遊中，我們慶祝愛」系列活動歡慶同婚元年、參與同志大遊行，為慶祝10月份台灣同志驕傲月，國際訂房平台Hotels.com今年再次贊助支持台灣同志大遊行的活動，除在Hotels.com粉絲專頁推出彩虹贈獎活動外，特別精選14間台灣性別友善的飯店，蒐集因應彩虹年度盛事所推出的活動與優惠，提供旅人最幸福的旅行選擇。

2020年台灣同志遊行將在10月31日於台北登場，此次適逢活動第18屆，大會以「成人之美」為主題，呼籲大眾多多了解「多元之美」。Hotels.com提倡的多元價值與包容的理念呼應今年主題，大家除了在遊行會場能見到Hotels.com的身影，自2020年10月23日起至2020年11月01日止也能前往Hotels.com粉絲專頁，在專屬貼文下方留言分享旅人「下一個想和愛人一起旅行的目的地」，就有機會獲得Hotels.com 精心準備的彩虹禮包。活動詳情請參考抽獎活動官方規範。

身為國際線上訂房平台，Hotels.com致力於提供旅人安心、方便的旅宿選擇，旅人向來都能於訂房時透過Hotels.com網頁上之篩選功能選擇「性別友善」的「主題或類型」，方便快速找到合適又心安的旅宿。此外，在Hotels.com每年推出的「深受旅客喜愛獎」之性別友善飯店名單中全球共有366間富有各式特色的性別友善旅宿入選，其中更有高達近百間深受旅客喜愛的性別友善旅宿位於台灣，反映台灣旅宿業者對於多元價值的包容。

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