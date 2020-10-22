一位國中少女與男友2018年間到友人家聊天聚會，期間許姓、謝姓友人和柯姓、許姓少年問起少女是否會性交，她回應「會，不然來做」，4位友人和男友便猜拳決定嘿咻順序，輪流與她性交，少女母親發現後提告，新北地方法院依準強制性交罪判成年的許男、謝男有期徒刑7月和3月，2位少年則被移送到少年法庭。

少女與暱稱「士林」的男友2018年2月間一起到柯姓少年住處聊天，柯偵訊時稱，當少女被問到會不會性交，她回覆「會，不然來做」，之後4位友人和少女男友就在房間嬉鬧，他因為無聊出去抽煙，回房後就看到少女全身光溜溜，只裹了條棉被。

少女母親提告後，柯姓、許姓少年被移送至少年法庭審理，少女男友則因身分不明仍在調查。新北地院審理成年許男、謝男，謝男坦承不諱，並與少女母親和解，但許男否認犯行，稱沒有與少女發生性行為，法官依據證詞等證據，不採信許男說法，依準強制性交罪判許男、謝男有期徒刑7月、3月。

(中時 )