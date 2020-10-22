據日本共同社22日報導，日英兩國政府將於23日在東京都內正式簽署《經濟夥伴關係協定》（EPA）。日本外相茂木敏充和英國國際貿易大臣特拉斯將出席簽署儀式。協定在關稅優惠等方面大致沿襲了日本與歐盟（EU）的EPA內容，力爭經各自國會批准後從明年1月1日起生效。

由於日英間目前適用的日歐EPA低關稅等優惠待遇，將隨英國脫歐過渡期終止而在今年底失效，兩國政府此前加緊締結新的貿易協定。對英國而言，這是今年1月脫歐後與主要國家簽訂的首個EPA。

日英EPA規定，向英國出口的日本產汽車的關稅將分階段下調，與日歐EPA相同，於2026年取消。日方對從英國進口的農產品徵收的關稅也在日歐EPA範圍內達成一致。關於懸而未決的包括藍紋奶酪在內的軟奶酪，將在歐盟產的關稅優惠進口額度有剩餘的範圍內，享受同等低關稅。

另一方面，英國與歐盟的《自由貿易協定》（FTA）談判進展艱難。若恢復到高關稅，恐將對在英國擁有生產據點的汽車廠商等日本企業造成影響。

茂木與特拉斯今年9月以電話會議方式會談，就日英EPA大致達成一致。英國表示有意在2021年較早時期加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），希望把與在TPP中居主導地位的日本的EPA作為立足點。

(中時 )