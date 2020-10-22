今年初引起南韓社會震驚的N號房事件，南韓檢方22日結束偵查程序，正式向首爾中央地方法院刑事合議30庭提出起訴。其中，博士房主嫌趙主彬因涉嫌製作、散播性剝削的照片與影片，遭檢方求處無期徒刑。

根據「韓聯社」22日報導，除趙主彬外遭求處無期徒刑外，前巨濟市公務員等4名共犯，則求處10至15年有期徒刑。至於未成年的李姓嫌犯，則求處至少5年，最長10年的有期徒刑。屆時法院若判處10年有期徒刑，將是未成年犯的法定最高刑罰。

受害者在聯合向法院遞交的請願書中強調，N號房對受害人造成的精神創傷勢必成為一生的夢魘，期盼法院能嚴懲加害人，以避免類似事件重演。1名被害人更對趙主彬先前公布的反省文表示「看了只能苦笑」，強調僅是反省根本無法彌補其所犯下的過錯。

更有被害人主張對趙主彬與其他共犯皆處以2000年的有期徒刑，才能嚇阻社會再度出現類似惡行。

對此，趙主彬則淚灑法庭，吐露自己的後悔之意並表示願為自己行為負責。趙的律師則聲稱，趙乃近墨者黑，受到身旁環境的影響才犯罪，不能將所有責任轉嫁在他身上。

自2019年5月至2020年2月，趙主彬脅迫女性拍攝不雅影片，並在Telegram開設「博士房」散播、販售這些影片。被害人不乏未成年少女、兒童而引發社會譁然。趙於4月落網，檢方認為他還聯合多名共犯製作並散播性剝削影片，故在原本罪名外另增新罪起訴。

(中時新聞網)