《猛男地獄》描述一位拼命透過整容以求他人認同的女子，面對心中執念的成長歷程。(眼球愛地球劇團提供)

健身運動近年蔚為新熱潮，但是為健康，還是為符合大眾眼中的美，人人各懷心思。藝術家眼球先生與劇作家羅北安一同合作，以健身運動為起點，共同編導出《猛男地獄》，強調「做自己，比變成別人需要更大的勇氣。」

眼球先生表示，現代人不斷追求心中想像的自己，但可能早已迷失，所追求的模樣也不是自己真正想要的，「人們在經歷疫情後，更符合這個狀態。焦慮、不知未來會變成甚麼樣子，世界一直在逼我們改變，而我們在不知道自己原有的樣貌下，不斷變成新的樣子。」

眼球先生創作領域包含造型設計、劇團編劇、繪本等，相當多元。他表示，創作需要天馬行空，不斷將不同元素拼湊在一起，就能創造新感受。如健身在大眾眼裡還只是項運動，但將健身結合劇場，卻也能看見健身房裡的教練，擁有屬於自己的故事。

將想法付諸行動，眼球先生找了一群真正的健身教練，邀請他們嘗試唸台詞、走台步，在《猛男地獄》中出演，還會接連大秀肌肉，賣力上演猛男秀。而主角則是一位拼命透過整容以求他人認同的女子，她也因這般迫切的渴求，在心中投射出多位似魔物的人物，如販賣幸福的騙子、風格迴異的猛男們、渴望失憶的婦人等。

羅北安表示，人的心中有許多魔，是對某種執念的痴狂。這位不斷整容的女子，因一直無法得到愛造就缺憾，這份缺憾因此成她過不去的坎、走不出的胡同，「戲中有一片段，她與穿著不同華麗、視覺強烈服裝的人相互對望，那些演員的模樣，就代表她內心的『魔』。」

羅北安表示，每人都想成為別人，或是「最好的樣子」，但其實面具無所不在，只要誠實面對自己，就已經非常難能可貴。

羅北安也指出，不同於劇作家善於使用文字傳達角色內心戲，眼球先生則是善於運用視覺符號，如他利用服裝表達女子內心的扭曲就是其一，「他所設計的服裝也是在台灣舞台劇作品較少看到的，大膽又超現實。」

《猛男地獄》將在10月23日至25日於台北市政府親子劇場演出。

(中時 )