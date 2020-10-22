現年40歲的林小姐是個忙碌的上班族，平時需要與客戶交際應酬，尤其越接近年底，工作量越龐大，在繁重的壓力之下，身體開始出現不適。約莫在2個月前因左耳聽不太到聲音而就診，經診斷發現是突發性耳聾（俗稱耳中風），起初以類固醇治療仍不見好轉，後來經友人的介紹下，接受山元式新頭針療法，經過為期8次的治療，林小姐的聽力終於獲得好轉。

收治林小姐的中醫師高資承表示，突發性耳聾是耳鼻喉科的急症，患者在3天之內應做聽力檢查，若有連續3個頻率的聽力下降超過30分貝，便是神經性聽力損失的耳中風，其發生率在台灣約為10萬分之5至20，發病年齡大多介於40到60歲之間，且通常為單耳聽力下降，鮮少有雙耳同時發生的情況，部分患者還會合併出現眩暈、耳朵悶塞感等症狀。

目前醫界對於耳中風的致病原因仍無定論，僅有10%至15%的耳中風找得到原因，像是病毒感染、外傷或心血管病變等。西醫通常以抑制內耳發炎的類固醇藥物治療，或搭配血管擴張及血漿擴張劑增進內耳循環，在臨床上約3成患者可恢復一定程度的聽力；中醫則多半採傳統針灸合併內服中藥，針對耳朵附近的穴道，如耳門、聽宮、聽會、率谷等穴位進行針刺，效果因人而異。

高資承指出，林小姐歷經類固醇治療後未見改善，轉而求助山元式新頭針療法，主要針對耳鳴點4點、十二神經點之前庭耳蝸神經點等刺激點進行治療，每周進行2至3次，在第8次治療後，再度做聽力檢測，判定已恢復正常聽力，期間並未合併任何口服藥物搭配治療。

山元式新頭針療法是由日本宮崎縣山元敏勝醫師所研發，在世界各地已廣泛使用約30年，臨床上對於耳中風、中風後遺症、急性多發性神經炎、帕金森氏症等，皆有良好的成效，根據中醫診所的統計數據顯示，在發病的2周內接受此療法治療的耳中風患者，改善的機率逾7成6。

高資承提醒，通常耳中風患者大多為中老年人，且秋冬時節是發病的高峰期，這段期間須特別留意；至於年輕患者罹病原因，常與作息不正常或壓力大有關，需多留意生活習慣，並適時舒壓，一旦出現單側耳朵聽力減退，或是完全聽不到的症狀時，應把握病發後2周內的黃金治療期，立即就醫接受治療。

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(中時新聞網)