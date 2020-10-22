針對今日中國全國政協主席汪洋針的講話，民進黨表示，中華民國台灣從來不是、未來也不會是中華人民共和國的一部分。台灣的未來只有2300萬台灣人民可以透過民主方式來決定。

民進黨指出，中共始終不願正視和尊重台灣人民對於民主自由價值的信仰和追求，只會繼續誤判兩岸關係，一味強調大中國民族主義是不可能獲得台灣人民的認同。

民進黨重申，蔡總統已明確表示，兩岸關係是雙方共同的責任，中共當局應正視台灣持續的善意與兩岸現實，以對等尊嚴的雙方對話化解彼此歧見，方有助於兩岸關係正常發展。

民進黨堅持，自由民主體制是台灣得來不易的制度，我們願和世界其他熱愛民主自由的國家一同合作、深化關係，絕不容許任何外來勢力指指點點，踐踏台灣人民的自由意志。我們也呼籲中國，應正視台灣2300萬人民的主流民意，不要一直藉由文攻武嚇挑釁脅迫台灣，無助於台海局勢的和平與穩定。

大陸全國政協主席汪洋今天表示，從開羅宣言、波茨坦宣言、日本投降等有各種具有國際法效力的文件來看，都證明台灣是中國不可分割的一部分。雖然兩岸迄今尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分裂。汪洋強調，「一個國家只能有一個中央政府，我們決不允許任何分裂國家的行為。」

(中時 )