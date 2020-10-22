美國大選前最終辯論即將登塲，許多人認為這將是川普扳回勝局的最後機會。美國上周初領失業金人數為78.7萬人，大幅優於市場預期和前值，並創三月底疫情爆發以來最低，而市場仍等待大選前達成經濟刺激協議的可能性。道瓊指數昨日收黑後反彈，周四開盤小漲近50點左右，那斯達克指數、標普500上漲不到0.5%左右，五大科技股均上漲，台積電ADR上漲0.56%。

截至台北時間22日晚間9點40分左右，道瓊指數上漲46.81點或0.17%、暫報28257.63點；那斯達克指數上漲60.17點或0.52%、暫報11544.87點；標普500指數上漲8.74點或0.25%、暫報3444.30點。

5大科技巨頭均上漲，蘋果上漲0.62%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.50%；微軟上漲0.39%；Facebook上漲0.0.63%；亞馬遜上漲0.28%。台積電ADR上漲0.56%。

美國勞工部統計局周四(22日)公布最新失業金申請數據，截至 10月17日當周，美國初領失業金人數為78.7萬人，大幅優於市場預期和前值，並創下三月底疫情爆發以來最低。

昨日美國聯邦調查局（FBI）聲稱俄羅斯和伊朗已經獲得選民信息，可能用其影響大選結果。

大和證券分析師稱，拉特克利夫昨日關於伊朗和俄羅斯企圖干預美國總統大選的言論受到市場關注。

同時，對於近期市場密切關注的美國經濟刺激法案，昨日投資者的希望再度落空。白宮經濟顧問庫德洛表示感覺樂觀，他聲稱談判正在前往有利的方向，但事實是談判仍在繼續，且缺乏進展，對於大選前雙方能迅速達成協議的希望非常渺茫。

美國疫情形勢令人擔憂。據Worldometer實時統計數據，截至10月22日，美國累計確診冠狀病毒病例8576249例，累計死亡227267例。與前一日數據相比，美國單日新增確診病例62139例，新增死亡病例1221例。

(中時新聞網)