民主黨總統候選人拜登的兒子杭特（Hunter Biden），「電郵門」越滾越大，杭特的醜聞是否會重擊拜登選情？命理師林海陽預言，拜登的兒子出了很多問題，拜登根本沒有機會勝選，票數甚至會差川普蠻多的。

林海陽在YouTube官方頻道指出，拜登的兒子出了很多問題，從他的命格來看，武曲化忌落在他9月(農曆，也就是國曆11月)的位置，加上還有一個廉貞化忌，兩個化忌合在一起，表示拜登怎樣奮力突圍有點困難，挖根角、挖根底都在這時候出現。兒子出這種大問題，拜登在11月3日的大選，根本沒有機會勝選。

林海陽表示，川普從谷底翻了幾番，他陰陽同坐在丑宮，可以是魔鬼、也可以是聖人，川普心裡其實是有盤算的，這才是他真正要做的路；但他對外說的，不一定是他要做的事。從命格來看，拜登贏不過川普，兩人票數會差蠻多的。她建議，拜登若想起死回生，不想輸那麼多的話，某部分要做切割，問題就不會那麼大。

林海陽認為，拜登少輸就為贏，拜登舊的事件整個被拉出來以後，她覺得拜登沒有機會當上總統了。拜登火的能量、power的能量都不夠，他常常在講話的時候出現麻煩，她強調，火的能量不夠在今年一定會輸掉。

(中時新聞網)