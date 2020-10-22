北市大安區敦化南路疑瓦斯外洩 警消封鎖開挖找洩漏點 22:022020/10/22 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防局派遣3輛消防車車、9名人員到場戒備中。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瓦斯公司晚間9時許沿路開挖尋找外洩點。(翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市大安區敦化南路一段附近，22日疑似發生瓦斯外洩意外，消防局獲報後，派遣3輛消防車、9名人員到場檢測，發現濃度並不高，研判可能是地下管線頗損導致，經通知瓦斯公司處理，晚間9時許沿路開挖尋找外洩點，目前敦化南路一段295巷至信義路四段199巷27號，東西向安和路一段78巷5號至35號拉起封鎖線戒備，以免意外發生。 (中時 ) #瓦斯 #敦化南路 #意外 #敦化 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快速現場查復 新北山坡地監測獲獎 15:142020/10/22 區域情報-新北 新北議員怒嗆柯跳梁小丑 「 民調最後一名欺負第一名侯友宜」 13:312020/10/22 政治 台北友善店家 辦消費抽獎促銷 04:102020/10/22 產業特刊 新北2030宗教願景 行銷取法鎮瀾宮 04:102020/10/22 地方新聞 新北府中搞什麼鬼萬聖趴31日登場 變裝就抽電動機車、藍牙音響 18:522020/10/22 生活 不爽男人被閨蜜吃掉 她躲門口拍下嘿咻片 狠傳網路 15:462020/10/22 社會 新北中和驚傳瓦斯外洩 警消封閉4路口 13:082020/10/22 社會 外送員車禍受傷人數破百 柯P出招要業者顧商譽 18:112020/10/22 生活 北市大安區關懷獨居老人出新招 最夯類出國體驗營造異國氛圍 19:132020/10/22 寶島 跨年晚會停辦標準改口 北市府：再有本土病例擬取消 21:282020/10/22 生活 社會熱門新聞 遭控性侵女粉絲「村長」詹江村坦承屁股有胎記 - 社會 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 北市大安區敦化南路疑瓦斯外洩 警消封鎖開挖找洩漏點 - 社會 村長沾腥4／「我只能一直尖叫」女粉遭硬上 指控詹江村私密處有胎記 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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