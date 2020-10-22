瓦斯公司晚間9時許沿路開挖尋找外洩點。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市大安區敦化南路一段附近，22日疑似發生瓦斯外洩意外，消防局獲報後，派遣3輛消防車、9名人員到場檢測，發現濃度並不高，研判可能是地下管線頗損導致，經通知瓦斯公司處理，晚間9時許沿路開挖尋找外洩點，目前敦化南路一段295巷至信義路四段199巷27號，東西向安和路一段78巷5號至35號拉起封鎖線戒備，以免意外發生。

(中時 )