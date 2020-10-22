台灣社會高齡化趨勢，也反映在企業屆臨退休的人員佔比日益升高，不僅公教人員退撫年金改制，勞工保險面臨即將破產、勞保年金改革等新聞令人憂心，與退休金相關的勞資爭議亦逐年增加，人資顧問公司發現，勞方對於相關知識與個人權益的掌握，現在比以往更加充分，因為員工辛苦工作一輩子，莫不就期待退休前的最大一包退休金，但能否順利取得勞退金還是未知數。

全球風險管理業者韋萊韜悅（Willis Towers Watson）今（22）日指出，台灣有勞退新制和舊制，近年屆臨退休的員工不乏適用勞退舊制，台灣有很多企業並不了解退休舊制的結清問題，不知道員工申請退休時需準備一大筆額外現金支應，一旦員工接續提出申退就容易造成公司的短期財政困難，讓員工滿心期待的退休金反而成為企業財務的未爆彈。

韋萊韜悅最新《企業退休福利風險管控與成本優化調查》的跨產業調查，對象有64％的外商，36％為本地公司，員工人數合計超過25萬人，調查結果顯示，僅有3.5％的受訪企業執行了舊制年資的結清方案，換句話說，將近97％的企業沒有在勞退金方面作好準備。

韋萊韜悅指出，多數企業認同員工為企業重要資產，此次調查也顯示，有近四分之一的受訪企業，已檢視其平日納入勞、健保或勞退條例所提撥的薪資項目、或過去退休、資遣給付是否合法，亦有15％的受訪企業正在釐清具有爭議性的薪資項目，以避免上述類似的風險發生。更有7％的受訪企業，為維持員工向心力、減少員工對未來的不安、提高其忠誠度，已舉辦過退休福利相關的員工溝通會議，協助員工了解社會福利以及企業提供的退休金制度。

(工商 )