我駐美代表蕭美琴日前在美國政治外交雜誌（The National Interest ）刊登「台灣109年生日快樂 (the 109th birthday of Taiwan)」英文文章，被發國民黨質疑中華民國為何變成「台灣」？引發藍綠論戰。國民黨國際部今天發現該篇文章已把「台灣」改為「中華民國Republic of China (Taiwan)」，國民黨今天在推特貼出全文修改前後的比較圖，及一個拍拍手的符號，表示樂見蔡英文政府從善如流。

蕭美琴本月8日發表「台灣109年生日快樂」文章，引發國民黨國際事務部副主任何志勇批評，為何中華民國變成「台灣」？況且109年前的台灣，仍是日本殖民地，何來109年生日？且又是誰的生日？根本語焉不詳。何志勇也譴責民進黨政府承認的中華民國，只有在台灣的71年，為何不承認中華民國在中國大陸的38年歷史？現在又概稱「台灣109年生日快樂」，邏輯完全不通。

不過國際部今天發現蕭美琴該篇文章經過修正，已經從「台灣109年生日快樂」，改為「中華民國 (台灣)109 年生日快樂」。

何志勇說，謝謝中華民國駐美大使蕭美琴從善如流，也希望她和蔡政府，能和台灣人民一起捍衛中華民國。

(中時 )