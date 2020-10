我駐美代表蕭美琴日前在美國政治外交雜誌(The National Interest )刊登「台灣109年生日快樂 (the 109th birthday of Taiwan)」英文文章,被發國民黨質疑中華民國為何變成「台灣」?引發藍綠論戰。國民黨國際部今天發現該篇文章已把「台灣」改為「中華民國Republic of China (Taiwan)」,國民黨今天在推特貼出全文修改前後的比較圖,及一個拍拍手的符號,表示樂見蔡英文政府從善如流。

蕭美琴本月8日發表「台灣109年生日快樂」文章,引發國民黨國際事務部副主任何志勇批評,為何中華民國變成「台灣」?況且109年前的台灣,仍是日本殖民地,何來109年生日?且又是誰的生日?根本語焉不詳。何志勇也譴責民進黨政府承認的中華民國,只有在台灣的71年,為何不承認中華民國在中國大陸的38年歷史?現在又概稱「台灣109年生日快樂」,邏輯完全不通。

不過國際部今天發現蕭美琴該篇文章經過修正,已經從「台灣109年生日快樂」,改為「中華民國 (台灣)109 年生日快樂」。

何志勇說,謝謝中華民國駐美大使蕭美琴從善如流,也希望她和蔡政府,能和台灣人民一起捍衛中華民國。

(中時 )