韓國女團Red Velvet隊長Irene今（22日）突登韓網熱搜，一名資深造型師在社群平台發文揭露某女星耍大牌，甚至被對方罵到哭，雖然沒明確指出藝人身份，但種種線索被瘋猜就是在說Irene，而Irene稍早就於IG發文道歉認了大頭症，表示日後不會再有類似的事情發生。

Irene稍早在IG上傳一張全黑照，寫下：「我能夠來到現在這個位置，是因為得到很多人的幫助，卻因為我不成熟的行為帶給人傷害，我感到很後悔和正在反省。」並稱對過去自己的行為感到羞愧，也再次感受到工作人員的珍貴，今後會更謹慎，不會再有同類型事件發生。

Irene是圈內高冷美女代表之一。（圖／翻攝自IG）

一名擁有15年經歷的造型師兼任雜誌編輯A某，21日在IG發長文，爆料某女星在受訪時態度差，並稱之前就曾聽過該女星耍大牌事蹟，也知道對方常臭臉，雖然已經做好心理準備，未料當天還是受到屈辱，「這15年間我在這圈子見過各式各樣的人，我以為我已經為自己的人生經歷下跪，以為已經放得下了，但原來不是，在陌生的房間裏我度過像身處在地獄一樣的20分鐘。」

此名造型師最後還忍不住落淚：「我想平心靜氣地以人和人的身份去說話，我想收到你的道歉，但最後你還是離開了。」並表示當下有錄音留下證據，稱之後會有行動。雖然她並未點明是誰，但被發現她在文末Hashtag寫上「#psyco」和「#monster」，前者是Red Velvet的歌曲，後者則是Irene與Seulgi組成小分隊的歌曲。

另外，也有網友發現該名造型師過去曾發文稱讚Irene，但如今已刪除相關貼文，因此猜測和此事件有關，在韓網造成熱烈討論，而在Irene發文道歉後，其所屬公司SM娛樂也發出道歉聲明，表示Irene今日已與該名造型師見面，為自己輕率的態度和行為道歉。

(中時新聞網)