韓國女團Red Velvet隊長Irene今（22日）突登韓網熱搜，一名資深造型師在社群平台發文揭露某女星耍大牌，甚至被對方罵到哭，雖然沒明確指出藝人身份，但種種線索被瘋猜就是在說Irene，而Irene稍早就於IG發文道歉認了大頭症，表示日後不會再有類似的事情發生。

Irene稍早在IG上傳一張全黑照，寫下：「我能夠來到現在這個位置，是因為得到很多人的幫助，卻因為我不成熟的行為帶給人傷害，我感到很後悔和正在反省。」並稱對過去自己的行為感到羞愧，也再次感受到工作人員的珍貴，今後會更謹慎，不會再有同類型事件發生。

Irene是圈內高冷美女代表之一。（圖／翻攝自IG）
Irene是圈內高冷美女代表之一。（圖／翻攝自IG）

一名擁有15年經歷的造型師兼任雜誌編輯A某，21日在IG發長文，爆料某女星在受訪時態度差，並稱之前就曾聽過該女星耍大牌事蹟，也知道對方常臭臉，雖然已經做好心理準備，未料當天還是受到屈辱，「這15年間我在這圈子見過各式各樣的人，我以為我已經為自己的人生經歷下跪，以為已經放得下了，但原來不是，在陌生的房間裏我度過像身處在地獄一樣的20分鐘。」

此名造型師最後還忍不住落淚：「我想平心靜氣地以人和人的身份去說話，我想收到你的道歉，但最後你還是離開了。」並表示當下有錄音留下證據，稱之後會有行動。雖然她並未點明是誰，但被發現她在文末Hashtag寫上「#psyco」和「#monster」，前者是Red Velvet的歌曲，後者則是Irene與Seulgi組成小分隊的歌曲。

另外，也有網友發現該名造型師過去曾發文稱讚Irene，但如今已刪除相關貼文，因此猜測和此事件有關，在韓網造成熱烈討論，而在Irene發文道歉後，其所屬公司SM娛樂也發出道歉聲明，表示Irene今日已與該名造型師見面，為自己輕率的態度和行為道歉。

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아이린입니다. 저의 어리석은 태도와 경솔한 언행으로 스타일리스트 분께 마음의 상처를 드려 진심으로 죄송합니다. 제가 이 자리에 있기까지 함께 노력해주신 많은 분들의 도움이 있었는데 성숙하지 못한 행동으로 큰 상처를 드린 점 후회하고 반성하고 있습니다. 이번 일을 통해 지난 시간을 되돌아 보니 저의 부족한 언행이 많이 부끄러웠고 스태프분들의 소중함을 다시 한번 느끼게되었습니다. 앞으로는 이런 일이 없도록 더욱 신중히 생각하고 행동하겠습니다. 부족한 저를 응원해 주시는 팬 여러분과 이번 일로 인해 심려를 끼쳐드린 모든 분들께 진심으로 죄송합니다.

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(中時新聞網)

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