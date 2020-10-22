美國務院今天宣佈批准3項對台軍售計劃，大陸外交部、國防部、國台辦3部門在記者會上對美國與台灣同聲警告，要求美方立即取消對台軍售計劃，以免對中美關係與台海和平穩定造成嚴重後果。大陸方面亦將根據形勢發展做出必要回應。

大陸外交部發言趙立堅在例行記者會上答覆媒體詢問時表示，大陸敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，撤銷有關對台軍售計畫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。中方將根據形勢發展作出正當必要反應。

大陸國防部發言人譚克非今天就美國務院批准售台總額超過18億美元的武器裝備回應稱：「中方強烈敦促美方立即取消對台軍售計畫，停止美台軍事聯繫，慎重處理涉台問題，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。如果美方無視國際關係基本準則，食言背信、執意妄為，中方必將予以堅決回擊。

負責處理兩岸事務的大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮則表示，大陸一貫堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八．一七」公報規定，停止一切對台售武。

朱鳳蓮說，民進黨當局自美購武企圖以武拒統，進行謀獨挑釁，這只會嚴重破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難。我們正告民進黨當局停止一切形式的與美勾連，不要在台獨的絕路上越走越遠。

(中時新聞網)