共和黨掌控的美國參議院司法委員會，22日表決巴雷特大法官提名案，最後在民主黨籍委員杯葛下，以12票比0票通過。接下來，參院多數黨（共和黨）領袖麥康奈爾計劃25日在全院舉行程序表決，隨後可望於25日就巴雷特提名案進行全院表決。

9月26日，美國總統川普提名芝加哥第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官，填補自由派大法官金斯伯格辭世留下的空缺。共和黨希望參院趕在11月3日大選前通過，讓最高法院保守派與自由派大法官比例變成6：3，而萬一大選結果出現爭議，這將有利於川普打選舉訴訟。

巴雷特為虔誠天主教徒，以反墮胎觀點聞名。基督教保守派希望她加入最高法院後，可以推翻1973年《羅訴韋德案》（Roe v. Wade）的判決，該判決認定婦女墮胎權受到憲法隱私權的保護（墮胎合法化）。

參院司法委員會13日舉行聽證會時，巴雷特拒絕表明，自己是否認同最高法院有關墮胎合法化，以及全美同性婚姻合法化的歷史性裁決。但她強調，一旦進入聯邦最高法院，自己的宗教信仰將不會影響她在法庭上所做的決定。

巴雷特表示：「我會遵循法律。我保證在面對任何議題時都這麼做，不管是墮胎或是其他議題。」民主黨籍參議員范士丹則對巴雷特說，她不願對此表態的做法「令人擔憂」。

另外，有關《平價醫療法》（俗稱歐記健保）違憲的上訴案將於11月10日，即大選後的一星期在最高法院展開聆訊。民主黨認為，川普急於提名保守派的巴雷特填補最高法院空缺，原因之一就是為了推翻歐記健保。

民主黨議員要求，若巴雷特的提名案過關，屆時巴雷特應避開歐記健保違憲的上訴案聆訊。不過，巴雷特亦拒絕表明是否會考慮這麼做，只表示她將遵循有關迴避制度的規定。這意味著她仍握有最終決定權。

(中時 )