清潔用品加水稀釋，食藥署：恐滋生細菌變質。（中天新聞提供）

不少人有惜物觀念，會順手將殘餘的洗髮精、沐浴乳、洗碗精加水使用，或基於省錢而稀釋分裝，一瓶變2瓶，小小的一個動作，反增添安全的疑慮。食藥署表示，市售清潔產品有一定的配方與成分，逕自加水稀釋恐會增加細菌滋生，提醒民眾不要輕易嘗試。

有人認為，市售清潔用品濃度太高，會自行稀釋，覺得也滿好清潔的，還有人將之分瓶再使用比較節省。為了省錢，自行將沐浴乳、洗髮精等用品加水稀釋，一瓶變兩瓶，這種作法看似很聰明，其實有待商榷。

藥署在闢謠專區說，市售產品有一定的配方與成分，逕自加水稀釋產品，恐會影響產品品質，也可能增加細菌滋生的機率，導致產品變質。食藥署並提醒，建議使用洗髮精、沐浴乳仍應依照需求及使用說明正確使用。

理化老師張丕白向《中天新聞》表示，稀釋分裝的問題在於手的消毒和瓶子的消毒皆不夠完全，而自然水中的氯氣和空氣接觸時，因空氣中含有大量細菌的孢子，會滋生細菌。他進一步解釋，家裡自然水管線中含有鐵離子和鈣離子，鐵離子會形成氫氧化物，產生沉澱物，而鈣離子在水裡面遇到清潔劑，會形成硬水效果，使清潔用品不能起泡，因而降低清潔效果。

(中時新聞網)