高雄市議員黃捷自爆曾收到民眾手寫信，對方開價5000萬稱要包養，黃捷笑說對於這類怪事已習以為常。不過，同樣的手寫信，一名台中正妹也收到了，且日期比黃捷的還早。

黃捷日前在YouTube頻道「彩虹平權大平台」節目《同志歸同志，政治歸政治？》，分享參政後的奇聞異事，除收到騷擾訊息、不雅照片外，還被求婚，甚至有人手寫長信稱要以5000萬的價碼包養她。

黃捷認為，這是做為女性從政之後，很常收到的性羞辱，或者用所謂的性玩笑來貶低女性，呼籲大家如果認同性別平等，就不該使用這類仇女言論，並批台灣的性平教育超級失敗。

不過，同樣的手寫信不只有黃捷收到，台中一名正妹網友也收到同樣的信。據《ETtoday新聞雲》報導，寫信的人自稱是台南市鹽水鎮人，目前從事電腦、儀器、電子方面的進出口貿易工作，一直希望能找個好伴侶，共同攜手奮鬥，更需要有個溫暖的窩作為避風港，若有幸能成為終身伴侶，「願意贈送新台幣伍仟萬現金作為聘金」，並強調愛情無價，贈送金錢是代表最高誠意。

黃捷和台中正妹收到的信件內容幾乎一模一樣，僅名字不同，而給黃捷的信日期是108年8月29日，台中正妹收到的日期則是108年4月8日。

(中時新聞網)