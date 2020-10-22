明天(23日)是秋季的最後一個節氣霜降，時序入晚秋，養生最重泡腳，位於彰化永靖的「成美文化園」為凸顯地方中草藥產業的特色，今起到25日特別配合節氣養生，每天贈送50組「七味足浴包」草藥，民眾憑入園發票即可兌換。

彰化永靖不僅是知名的「花卉苗木之鄉」，也堪稱是中草藥的故鄉。永靖鄉詹木根鄉長指出，明、清朝時期從廣東來台灣的先民們，保有使用中草藥的生活習慣，因地理環境的便利性，永靖鄉的崙美、竹子、福興、永東、永西村都有許多藥鋪和中醫診所，更有很多人到台北市迪化街甚至台灣各地開店，讓中草藥材在永靖的產業發展歷史上，佔有重要地位。

成美文化園為加深家鄉地方中草藥產業的特色體驗，去年開始推廣友善種植、泡澡和足浴包等養生商品、療癒茶和鼠麴粿等節氣飲食等等，期待為在地傳統產業注入新活力，帶動永靖鄉更多元發展。

時序入晚秋，成美文化園配合民眾節氣養生需求，特別與在地的朝立中藥行合作，設計包含艾葉（艾草）、桂枝、薄荷、澤蘭、老薑、月桃葉、七葉埔薑等7種草藥的「七味足浴包」，今天起至25日每天贈送50組，民眾憑入園發票即可兌換，期待可讓更多民眾了解永靖的中藥草歷史、文化與發展。

成美文化園占地3.5公頃，內部的成美公堂是百年閩客古厝，被彰化縣政府登錄為「歷史建築」，這座魏氏古厝原本老舊失修，後代子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充為傳承文化資產，特別請來國寶級匠師團隊，以7年時間讓古厝風華再現。成美文化園透過地方文化特色，以聯合國教科文組織（UNESCO）的「亞太文化資產保存獎」為營運目標，期待打造「一鄉一企業」的地方創生典範。費用及相關訊息可上https://reurl.cc/Qd0npZ或成美文化園臉書，或致電04-8221166#100。

(中時新聞網)