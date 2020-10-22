日本新任防衛大臣、前首相安倍晉三的胞弟岸信夫21日訪問沖繩，並視察沖繩自衛隊基地。日媒稱，這是岸信夫上任後首次前往沖繩。然而，在向沖繩自衛隊員發表講話時，岸信夫卻大談「中國威脅」。

岸信夫列舉了中國近期的軍事活動，宣稱「中國在日本周邊的軍事活動變得頻繁」。隨後，岸信夫還向自衛隊員訓話稱，大家應「自覺肩負起保衛日本安全的責任，每天更勤奮地執行任務」。

據日本NHK報導，岸信夫當天視察了日本海上自衛隊和航空自衛隊位於沖繩那霸的基地，以及基地內的軍事裝備。

視察完畢後，岸信夫在向沖繩自衛隊員發表講話時又扯上中國。他先是列舉了一些中國近期的軍事活動，隨後宣稱：「中國近期頻繁在日本周邊進行軍 事活動，並將活動範圍擴大。我國周邊的安保環境正以極其快的速度發生變化。」

據報導，岸信夫還向自衛隊員訓話：「沖繩不僅距離『尖閣諸島』（即我釣魚台）很近，也更靠近朝鮮半島和台灣海峽，在安全保障上處於極其重要的位置。希望大家自覺肩負起保衛日本和平與安全的責任，每天更勤奮地執行任務。」

另據共同社消息，岸信夫還提及了日空自戰機為應對中國軍機多次緊急出動的情況，他宣稱，為防備不測，應採取萬無一失的對策。

(中時 )