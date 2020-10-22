淡海輕軌進站後狂冒白煙 空調散熱系統出問題 22:292020/10/22 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員到捷運站內查看情況。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡海輕軌車廂今(22)天晚間7時許進入紅樹林站後，突然冒出白煙，讓車廂內及月臺上的不少乘客目擊，警消也到場查看，新北捷運公司表示，研判是空調的散熱系統出問題，關閉電源後冒煙現象隨即停止。 捷運公司表示，當時駕駛員發現後，立即關閉電源，冒煙情況立即停止了，經檢查發是是空調的散熱系統故障，由於故障已停靠終點站才發生事故，已請乘客搭乘下一班輕軌，工程人員仍在查看事故發生原因。 (中時 ) #系統 #空調 #捷運 #公司 #乘客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 娜扎細肩帶寫真彈出渾圓饅頭曲線 驚人S身材辣翻 17:562020/10/22 星光 規劃、送件、施工一條龍作業 投資綠電 首選天晴能源 04:102020/10/22 產業特刊 陸研發時速400公里跨國高鐵 行進可變軌運行 03:022020/10/22 兩岸 AIoT商機爆發 資策會攜手國際大廠布局潛力股 10:122020/10/22 財經 柯拒交出環狀線 新北議員要侯友宜硬起來開告 12:292020/10/22 政治 河見智慧倉儲系統 2分鐘精準取得生產物料 17:512020/10/22 財經 興建捷運 侯友宜：從來沒有「爭」環狀線只是「收」回來 17:362020/10/22 區域情報-新北 議員批淡海輕軌「虧得不省人事」 4個聯開案剩2個 14:582020/10/22 政治 北富銀系統之亂報告還沒交 立委籲金管會重罰 14:212020/10/22 財經 接軌大魔王會計 黃天牧：不會白痴到照單全收 16:432020/10/22 財經 社會熱門新聞 遭控性侵女粉絲「村長」詹江村坦承屁股有胎記 - 社會 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 北市大安區敦化南路疑瓦斯外洩 警消封鎖開挖找洩漏點 - 社會 村長沾腥4／「我只能一直尖叫」女粉遭硬上 指控詹江村私密處有胎記 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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