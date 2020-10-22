淡海輕軌車廂今(22)天晚間7時許進入紅樹林站後，突然冒出白煙，讓車廂內及月臺上的不少乘客目擊，警消也到場查看，新北捷運公司表示，研判是空調的散熱系統出問題，關閉電源後冒煙現象隨即停止。

捷運公司表示，當時駕駛員發現後，立即關閉電源，冒煙情況立即停止了，經檢查發是是空調的散熱系統故障，由於故障已停靠終點站才發生事故，已請乘客搭乘下一班輕軌，工程人員仍在查看事故發生原因。

(中時 )