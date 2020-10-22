保證一刀未剪！周玉蔻「抹紅鬼打牆」不正面回答記者問題

資深媒體人周玉蔻20日於政論節目中討論中天換照一事，卻引用錯誤資訊，指稱中天是「中共的心戰武器」「拿中國政府補助」等未經查證之事實。今（22）天面對記者追問此事，周玉蔻不但未正面回答問題，甚至鬼打牆，不斷跳針。

周玉蔻指稱中天是「中共的心戰武器」「拿中國政府補助」，記者詢問是否有查證，周玉蔻不斷迴避問題，一邊抹黑中天，稱記者是中天的打手，「我實在蠻同情你的，你自己去查證」，而記者依正常程序採訪求證，卻被周玉蔻說是騷擾，還威脅若不將採訪內容全程播出就要提告，並指遭記者追蹤，「用一個麥克風當成武器」。

10幾分鐘的採訪過程，對於日前言論是否經查證，周玉蔻都未正面回應。記者再追問，2年前怎麼會在節目上為抹紅向旺中集團道歉，周玉蔻則稱是兩回事，又說「中天新聞台背後有共產黨的力量，就是馬習會你們攻擊我的實際例子」「中天所做的事情，就是替中國共產黨在台灣做文宣、洗腦工作」。

今年二月，NCC因政論節目因未經查證報導，重罰電視台100萬元，針對周玉蔻日前言論，NCC將如何處置，外界都在看。

此外，周玉蔻先前就曾誣指前總統馬英九，收受頂新集團2億元的政治獻金，經馬英九提告，全案在2019年判決定讞，法院要求周玉蔻賠償180萬元，並在4大報登報道歉。周玉蔻當時刊登道歉啟事，內容為「道歉聲明，道歉人周玉蔻公開傳述馬英九先生於2012年競選第13任總統時，曾收受頂新魏家新台幣二億元非法政治獻金的不實言論，損及馬英九先生之名譽，特此澄清並表達歉意。道歉人：周玉蔻」。

(中時新聞網)