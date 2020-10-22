俄國新聞媒體「塔斯社」22日轉述律師聲明，指稱揭發美國政府監控計畫而流亡俄國的史諾登，已獲得俄國授予永久居留權；未來史諾登若有計畫歸化俄國，永久居留權將成為取得公民身分的敲門磚。

史諾登的俄國籍律師庫奇瑞納表示，先前史諾登的居留許可證屆臨到期，而他也於4月向俄國政府提出展期請求；孰料俄國政府卻授予他永久居留權。

由於取得永久居留權將是獲得公民身分的第一步，不免引起外界好奇史諾登是否有意從美國「吹哨者」轉為俄國「爆料者」。對此，庫奇瑞納表示，現階段史諾登不曾考慮申請俄國護照。

現年37歲的史諾登為美國家安全局的前包商員工。他發現美國《稜鏡》計畫後，於2013年5月前往香港，並於6月「踢爆」美國政府如何透過臉書、google與微軟等企業，私下取得用戶資料，以及美國情治單位長年駭入全球網路與竊聽外國領導人談話。

史諾登於2013年遭間諜罪起訴，多年以來美國尋求讓他返美接受刑事審判。史諾登則在香港爆料後，轉往俄國尋求庇護迄今。先前8月一度傳出川普有意特赦史諾登，不過後來獲得特赦的為1906年逝世的女權倡議者蘇山‧安東尼(Susan B. Anthony)。

(中時新聞網)