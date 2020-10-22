明（23）仍受颱風外圍環流影響，東北半部稍涼，有零星降雨，但整個周末是多雲時晴好天氣。(氣象局)

中央氣象局指出，受到東北風增強關係，連日降雨逐漸趨緩，已解除大雨特報。明（23）仍受颱風外圍環流影響，東北半部稍涼，有零星降雨，但整個周末是多雲時晴好天氣。明天是「霜降」節氣，由於東北風增強，北部恐現19-20度低溫，空曠處有機會降至17-18度，中南部日夜溫差大，需小心保暖。

氣象局表示，明天受東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣較涼，但水氣比今天略為減少，除北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。各地低溫約19至22度，北部及東北部整天較涼，高溫約22度，花、東高溫約25至26度，中南部地區則約27至30度。正值「霜降」，各地早晚秋意濃，中南部日夜溫差稍大，應適時添加衣物以免受涼。

氣象達人彭啟明博士在「天氣風險」粉專表示，目前東北方海面上的共伴效應已逐漸東移，各地降雨趨緩，已明顯轉乾，也讓周末3天各地有機會出現陽光露臉的好天氣。不過中颱沙德爾外圍水氣仍影響台灣，周五（23）還有一些水氣，局部地區有零星陣雨。

彭啟明提醒，受到東北部增強影響，冷空氣從西北邊南下，乾冷空氣將會帶來顯著降溫，周末前北部約19-22度，空曠地區低溫甚至有機會降至17-18度；中南部則約24-29度，至周日（25）就會回溫。另外，東北風更會帶來北方髒空氣，民眾明起需注意空品稍差。

目前東北方海面上的共伴效應已逐漸東移，各地降雨趨緩，已明顯轉乾，也讓周末3天有機會讓各地出現陽光露臉的好天氣。（氣象局「報天氣」）

氣象局「報天氣」也揭曉周末三日天氣：周五（23）受颱風外圍環流及東北季風增強，各地都有降雨機會，以北北基宜為主，花東次之、桃園以南最為零星；周六至周日（24-25）清晨颱風遠離，水氣減少，各地降雨趨緩，迎風面仍有局部降雨。清晨溫度最低約19-22度；周日白天起東北季風減弱，開始溫度日漸回升，除迎風面仍有局部降雨外，各地大多多雲到晴。

不過氣象局提醒，受到強烈東北風影響，針對台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖等縣市發布陸上強風特報，易有9至11級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

(中時新聞網)