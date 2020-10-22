演藝圈兩位模範媽咪鍾欣凌、丁寧22日出席愛盲基金會「視障全能養成服務計劃」公益活動，她們矇眼泡奶餵娃、摺衣收納親身體會視障媽媽面臨的各種挑戰。鍾欣凌主演的超夯公視家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，本週六將播出精彩完結篇，對於前兩週有賺人熱淚的劇情，不少觀眾都擔心完結篇走向，對此，飾演婆婆的鍾欣凌笑說：「誠如製作人陳慧玲說的，結局會是很完美、溫暖的endibg！」

她說雖然之前曾為了《我的婆婆》收視允諾要穿比基尼慶功，但她認為其實應該做更有意義的事，「例如這次參與愛盲基金會的公益活動，我很高興自己有點能力可以回饋給社會。很客套對不對？但我是真心的！」

鍾欣凌、丁寧一起出席愛盲基金會公益活動。（齊石傳播提供）

曾獲金馬獎肯定的丁寧大讚鍾欣凌「金鐘就是妳的了」！鍾欣凌謙稱：「沒有啦！但這幾個月真的有備受疼愛的感覺，走在路上時不時就有人遞東西給我吃，去咖啡廳坐，有人遞紙條，去吃東西，店家也會給我很多東西，大家真的對這婆婆很關愛！快完結篇了，真的很捨不得，感謝拍戲過程那段很美好的時光，以及現在大家對我的疼愛，希望觀眾不要很快忘了我們！」但她也搞笑地說，因為太多人給她東西吃，導致她「自作多情」，「那天點了東西，送上來酸梅汁，我以為又是人家送的，一問之下原來是我點的啦，因為劃錯！」

她說，首播時大家是去製作人陳慧玲家看劇、一起開直播，當時真的很忐忑，不知道觀眾會不會喜歡這樣的劇，四、五個月過去了，很感謝大家接受、支持。最後一集大家也會再度聚一起看戲。她透露，上週與易感的大女兒兔寶一起看劇時，看到那幕她去劇中女兒家，她轉過頭去時發現兔寶居然淚流滿面、自己也淚流滿面，當下母女倆都有點害羞，下一秒就一起大笑出來。但老公可能怕尷尬，都會自己一個人偷偷看。至於老二則還不懂，看到媽媽哭，會天真地問「媽媽妳是不是眼睛在流汗」，電視畫面出現接吻，則問：「爸爸，他為什麼咬她？」

(中時 )