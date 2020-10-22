藥華藥（6446）針對與AOP仲裁初步判斷，22日晚上再提出澄清：仲裁金額48億台幣並非最終結果，可提出和解，且仲裁判斷並未明確規範支付期限。

此外，該仲裁判斷同時判定藥華藥與AOP合約係為有效，因此，藥華將繼續供貨予AOP認列銷貨收入，並將依該合約向AOP收取權利金。

藥華指出，由於該本仲裁判斷同時判定與AOP合約係為有效，因此公司對AOP遲未依照合約，啟動其他三項適應症的臨床試驗，對公司所造成歐洲延遲取得藥證所致相關損失一事，積極評估請求賠償，並藉此促成雙方和解。

目前AOP公布資料中推估，2021年歐洲總產品營收將達70億台幣，2030年將達350億台幣。藥華也將持續與AOP合作搶攻歐洲市場。

藥華藥表示，該仲裁判斷同時判定與AOP合約係為有效，公司預期將目前正於美、日、台、韓及中國大陸進行之第三期血小板增生症（P1101另項適應症）臨床試驗擴及歐洲，可加速病人的招收，亦縮短試驗的時程，可在不增加太多的經費下，取得血小板增生症於歐盟之藥證。

(工商 )