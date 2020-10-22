台幣對美元匯率的走升勁道，超越大多數亞幣、新興貨幣，今（22）日收盤在28.903元對1美元，就旋在近20個交易日的相似價位上，讓擔心美元會一直走貶的民眾相當猶豫。

渣打銀行觀察，美元與人民幣一直是台灣消費者在投資外幣資產的首選，即使美元看來疲弱，外幣活存專案的詢問度一直居高不下，包括追求高利的存款族、或短期資產配置的投資族，都想從中找到符合自身需求的商品。

外銀主管表示，使得財富管理客群的資產有一定比例的外幣部位，此波美元走貶使得客戶資產縮水，但有趣的是，有些客戶並不因此而清倉美元，反而趁著美元便宜多少買一些，當作投資美元計價海外金融商品的資金，進場仍有上漲機會的美股，等待資本利得的收穫，以「美元進出、避免換匯」的操作原則下，財管戶仍相當滿意。

今年12月31日截止的渣打銀行「美利人升」美元、人民幣雙幣活存加碼專案，銀行客戶只要達到新台幣活存帳戶平均餘額達到100萬元，即可享美元活存新增資金最高加碼1.0％、人民幣活存新增資金最高加碼1.8％。該行亦有優利定存專案，提供全新渣打優先理財貴賓，以新資金承3個月期美元有1.1％年利率，6個月期人民幣有1.8％年利率。

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