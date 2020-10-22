為鼓勵自閉症孩子勇敢追求天賦，漫時光早午餐、街口支付、屏東縣永信蔬果運銷合作社與屏東縣自閉症協進會合辦「香檬好喝節」，並推廣屏東香檬。（潘建志攝）

為鼓勵自閉症孩子勇敢追求天賦，漫時光早午餐、街口支付、屏東縣永信蔬果運銷合作社與屏東縣自閉症協進會合辦「香檬好喝節」，並推廣屏東香檬。（潘建志攝）

自閉症孩子也有天才，小方擅長畫畫，繪圖色彩鮮豔饒富童趣；小弘則能背下整本萬年歷，可以馬上做國曆農曆換算。為了鼓勵自閉症孩子勇敢追求天賦，屏東縣自閉症協進會與3個單位合推香檬好喝節，由小方彩繪外帶杯，同時行銷屏東香檬。

自閉症孩子常擁有繪畫、歌唱、算數或烘培等驚人天賦，屏東縣自閉症協進會因此成立「星光工坊」培育計畫。漫時光早午餐、街口支付、屏東縣永信蔬果運銷合作社與協會合作，邀請小方為漫時光繪畫「我香檬，我好喝」外帶杯。

漫時光早午餐創辦人徐皖台說，即日起到漫時光高屏共8家店，都可喝到屏東在地的香檬汁。香檬汁已在日本、韓國等地蔚為風潮，台灣卻缺少推廣，這次與小方及永信合作社合作，希望同時推廣香檬並鼓勵自閉症孩子。

屏東縣自閉症協進會祕書陳秀美指出，當大環境不好時，一般求職者都很難謀職時，對自閉症者來說更是不容易。因此鼓勵學員能像小方一樣有專長自食其力，更歡迎社會大眾及企業以行動支持自閉症孩子。

農糧署南區分署分署長姚志旺也到場推廣香檬，他說，香檬因含特殊香氣且較耐病蟲害，在管理過程不用施用農藥，加上富含維他命C等營養，非常健康。漫時光也在總店舉辦小方畫展，展出小方12幅畫作，邀請大家實際行動購買小方畫作，以行動支持小方的繪畫夢想。

(中時 )