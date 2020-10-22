有網友抱怨自己先前預約共享機車，最後卻是在社區地下室找到機車。(圖擷取自PTT)

近來「共享機車」越來越夯，只要利用手機App便能馬上預約騎乘，方便的使用方式造服許多民眾。但日前有網友憤怒發文表示，自己曾目睹有人將共享機車GoShare停進「自家車庫」，這種霸占的行為，讓他忍不住怒轟「無恥羞愧」。

原PO在「PTT」上以「有沒有Goshare停在自家車庫的卦」為題表示，自己最近在路上騎車停紅綠燈時，眼前剛好有個車庫鐵門打開，但下秒他卻看見一台共享機車GoShare被騎了出來，「當下我心裡想，哇靠真不愧寶寶寶，想的出來耶，把共享電動機車騎回家放，就算騎出門被騎走再幹一台回家停就好」。

這樣自私的行徑讓原PO忍不住痛批「怎麼能夠想到這樣的操作？都不會覺得無恥羞愧嗎？」他也忍不住大嘆這根本就是三寶的行為。貼文曝光後引起網友共鳴，「家門外就算了停在車庫欸」、「常看到啊，停在大樓停車場的都有還鎖大鎖」、「只要不是公有停車格都能檢舉」、「Obike差不多就這樣被玩壞的」。更有網友直言「這種民族性真的別搞什麼共享經濟，只會賠本而已」。

此外，還有其他苦主分享經驗，「我之前也是要找車找不到，結果放在他們社區裡面，又進不去」、「之前好多次找車都發現在社區裡面，這些人有夠沒品」、「之前在內湖某住宅區，找了老半天 終於在某個社區地下室找到車，聲音從地下室傳出來」。

(中時新聞網)