由於對泰國政府與國王的表現感到不滿，曼谷街頭聚集著大量抗議群眾，原本泰國政府發布「曼谷緊急狀態」，禁止曼谷有5人以上的政治集會，然而群眾更為憤怒，於是政府稍做讓步，取消了這項法令。

半島電視台報導，泰國周四撤回了曼谷緊急狀態法令，政府在《皇家公報》(Royal Gazette)上發表的一份聲明說「從星期四12點後，緊急狀態將告一段落，原本的禁止5人以上的政治聚會的法令停止。」

聲明有意向民眾釋放善意，表示：「原先嚴峻局勢與暴力衝突已經緩和，因此政府和國家機構已可以執行常規法律。」

雖然泰國在過去幾十年，抗爭與政變不算罕見，但是今年的這場抗爭絕對是泰國有史以來最特別的一，因為抗爭民眾同時對政府與王室同時表達不滿。在過去，泰國人大多時候都會尊敬國王，然而這一次，總理帕育（Prayuth Chan-ocha）和國王瓦集拉隆功(Maha Vajiralongkorn)同時面臨挑戰。

帕育在星期三晚間的電視講話中說，他願意撤銷緊急狀態，以減輕政治緊張局勢。不過抗議者不太滿意，他們表示撤回緊急狀態還還不夠，他該做的是下台。

抗爭領袖席拉韋斯(Sirawith“ Ja New”Seritiwat)說，帕育仍在想要繼續掌權，而無視民眾的心聲。

泰國國會特別會議將於10月26日展開，為期兩天，討論的主題就是示威者的要求，因此必須納入帕育政府的去留，以及對君主制的改革。這對泰國是前所未有的，將會涉及改變憲法。

目前的帕育政府欠缺民主機制，他是2014年的軍事政變後上台，之後雖然開放選舉，但一直都有操縱選舉的情況，至於上議院，更完全直接由軍隊任命。

(中時新聞網)