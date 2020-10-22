2020斜坡上藝術節將於10月10月30日起在屏東縣潮州鎮林後四林平地森林遊樂園區舉行，邀請在地的原住民歌手上台演出。（潘建志攝）

「2020斜坡上的藝術節」將於10月30日起一連3天在潮州林後四林園區熱鬧登場，除了有多名知名原住民藝人及在地樂團歌手演出，也有各式原住民工作坊讓民眾體驗；縣府也集結6名原鄉歌手，錄製「斜坡上的搖擺」專輯，共9首充滿原風的音樂。

屏東縣政府自2015年開始舉辦「斜坡系列」藝術、音樂活動，邀請原住民藝術及音樂工作者參與，成功塑造屏東縣「斜坡上」系列品牌活動，也展現屏東縣原鄉豐富的藝術、音樂文化底蘊。

連續3天的音樂活動規畫4組大小不同的舞台，除了邀請知名原住民藝人Matzka、家家、圖騰樂團、阿爆、桑布伊、戴曉君上場演唱外，也多名在地歌手及樂團，傳唱古謠天籟，或演唱將原民歌謠融合拉丁爵士風的特殊音樂。

現場也邀請5名排灣族知名藝術家，完成「祖靈柱」大型木雕地景藝術，並規畫斜坡Pu藝市集，及打擊、鼻笛、綁染、獵人、月桃、鐵火手造工藝等創作工作坊，將原鄉好吃好玩全都搬到會場讓民眾體驗，充滿濃濃的原住民風。

縣府也集結6名原鄉歌手李正秋、卓亞麥、卓秋琴、藍石化、包曉娟、謝英雄，錄製「斜坡上的搖擺」專輯，共有9首歌曲由金曲編曲製作人聶琳、泰武國小古謠傳唱指導老師查馬克・法拉屋樂、金音獎得主MUSＡ明馬丁擔任共同製作人。

(中時 )