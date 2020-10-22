針對近兩年來日趨緊張與對立的中美關係，北京的中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，以前美國人性格很可愛、很幽默，但現在內部矛盾多，性格變了，像進入更年期，動不動就找大陸發脾氣。以前中美是又競爭又合作，現在是以競爭為主，中美就進入世紀大博弈。

受到陸媒體歡迎的政治學與美國問題專家金燦榮在網路發表文章稱，必須承認外交是內政決定的，大國外交尤其是內政決定的。而現在的情況是中美兩國的內政方向是相反的。美國人認為我們的內政向左轉，他的內政向右轉。這個時候外交的作用就很小了。

金燦榮說，美國曾經是很自信的、很寬容的、很大度的、很優渥的。我從1984年讀研究生時開始研究美國，到現在36年。我在80年代接觸的美國人，他們的性格很可愛、很幽默，你罵他也沒關係的。今天美國真變了，因為他們家內部矛盾非常多，很 多問題沒解決好。美國矛盾多的結果就是性格變了，變得不自信、敏感、自私、排外。說一個老百姓比較容易懂的話，美國如果作為一個人的話，就進入更年期了。

金燦榮指出，大陸改革開放40年成就非凡，綜合國力上來了，人民生活水準提高了。但是我們也是有代價的，代價就是社會的分化。我們今天社會分化很厲害，利益非常多元。利益多元了導致政策上不統一，觀點也有很多衝突。現在還有一個後果，如果中央今天想回到30年鄧小平同志所說的「韜光養晦」，實際上做不到，很多老百姓不幹了。

他表示，現在大陸的外交受到內部牽制比以前大。美國現在領導人川普先生他不靠譜，他本身就很奇怪，用的人比他還奇怪。所以這個團隊很難跟他打交道，政策一直變，無法預測。一個人無法預測，就沒法跟他談判，今天承諾了，明天反悔，簽約就沒有意義。

在中美戰略對抗問題上，金燦榮說，2017年12月18號美國國防部發表了4年一度的國家安全戰略報告，這是很重要的一個報告，兩黨都參與了。報告裡面就把中國的定位變了，原來他們把中國的定位叫做「有缺點的夥伴」，現在的定位是「第一戰略競爭對手」。這就麻煩了，從這一天開始，其實中美關係的性質就變了，以前是又競爭又合作，但是現在就是以競爭為主了，中美就進入了世紀大博弈。

(中時新聞網)