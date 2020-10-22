男球迷羡慕球星坂本勇人有美月如此神級正妹球迷。（圖／翻攝自IG）

台灣最風靡的運動是棒球，比賽中常可見正妹女粉絲到場觀戰，往往是攝影師捕捉的「美景」，也是比賽以外的一大賣點，除了台灣之外，歷史超過百年的日本職棒，觀眾席上也不乏神級正妹女粉絲，讀賣巨人隊的甜美女球迷「美月」，就迷倒了所有日本男球迷。

美月的細長美腿，讓男球迷看得神魂顛倒。 （圖／翻攝自IG）

美月是很「有料」的正妹。（圖／翻攝自IG）

「美月」雖然在球場上穿得比較保守，但其實「內在」卻隱藏了好料，個人IG上秀出的生活照，讓人看得目不轉晴，穿著比基尼露出深長深溝，而且飽滿繃炸，一雙細長的美腿，忍不住想多看幾眼，男球迷見她現身職棒球場，不禁狂喊：「好想陪她一起看球賽」。

「美月」的偶像是巨人隊球星坂本勇人，從IG上可以看出，她是坂本的鐵粉，到球場看球總會帶著寫有「坂本勇人」4個漢字的毛巾到場應援，讓男網超級羡慕坂本有如此神級正妹球迷。

美月人美，連吃大熱狗這種超不美觀的食物，也讓人看得賞心悅目「看她吃東西就是種誘惑，搞得我好餓啊！」。

(中時新聞網)