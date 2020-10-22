補牙是最基礎的蛀牙（齲齒）治療，補得好可有效降低後患，留住真牙。但關於所有材質的是非真假，你了解多少？

銀粉：耐用，沒事別挖除

在複合樹脂出現之前，簡稱為「銀粉」的汞齊合金是最普遍的補綴材質。台北市立聯合醫院口腔醫學部部長李雅玲表示，銀粉填充技術快速、容易，跟樹脂相比，比較不怕水，因此過去不少醫師以銀粉作為補牙首選。

程國慶牙醫診所院長程國慶則指出，銀粉跟牙齒的臨界面會隨著時間產生一層氧化層，此一氧化層會讓銀粉愈來愈緻密，因此十分耐用，補得好可維持長達20年之久。

只是隨著國人健康意識抬頭，銀粉中的汞是否會沉積、甚至造成危害，開始受到檢視。

國泰綜合醫院牙科專任主治醫師吳宗隆說，調製銀粉的過程有機會造成汞蒸汽的揮發，有可能影響肺臟。但當銀粉硬化後，內含的汞是相對比較安定的，不至於影響身體。

中山醫學大學附設醫院口腔病理暨診斷科主治醫師李育賢則說，調製銀粉的工作現在多交由混汞機負責，比較沒有汞蒸汽的疑慮，偶爾補牙的民眾毋須過度擔心。

另外針對以補牙為業的醫師，李雅玲表示，過往部分研究指出，牙醫師體內的汞含量確實跟其他醫師有些許差別，但此差別是否足以對身體造成影響，需要更多實證研究。

總之，銀粉一旦補好相當安全，多事挖除，會適得其反。李雅玲說，拿掉銀粉的過程中會因為鑽磨產生高熱，反而會釋放汞蒸汽，如果非移除不可，建議從邊緣、或更恰當的地方挖起來，不要從銀粉塊的表面上直接磨掉。

複合樹脂：美觀，但易染色

複合樹脂兼具美觀與安全性，是目前民眾常用的材質，過去因強度不夠，無法耐磨、耐咬，可能造成斷裂或脫落，但經過多年演進已大為改善，且有多種色階，可符合個人不同的牙齒原色。前牙（門牙）、後牙（臼齒）的樹脂材質也有不同。前牙重美觀，主要的考量是呈色好；後牙則著重耐咬。

複合樹脂時間久了有變色之虞，這跟醫師的技巧和個人的飲食習慣都有關聯。程國慶說，如果牙醫師填補得非常密、打亮等表面處理做得好，樹脂就不容易變色，但對於老菸槍、或喝很多咖啡的人，「2週就染色也有可能。」

一旦樹脂出現變色，首先要辨別原因。如果是單純的表面染色，有些醫師會建議直接拋光；如果是二次性的齲齒，只得挖掉重補。

玻璃離子體：可釋放氟離子，但不適用咬合面

臨床上也出現玻璃離子體的補綴材質，有健保給付且行之有年。李雅玲說，它的特色是可釋放氟離子，刷牙時如果使用含氟牙膏，玻璃離子可以將牙膏內的氟吸收到材料裡，再緩慢地釋放。

但台北長庚紀念醫院一般牙科主治醫師黃聲坤提醒，玻璃離子體的硬度不是非常夠，並不適合補在咬合面，比較適用於牙根方面的蛀牙。

3D齒雕嵌體：適合大蛀洞，但需自費

對於比較大的蛀洞，但嚴重性又還沒到做牙套（牙冠）的地步，可考慮做瓷嵌體，又名「瓷塊」、「3D齒雕嵌體」。

程國慶解釋，3D齒雕的製作方式是利用CAD/CAM（電腦輔助設計／電腦輔助製造），將蛀洞的立體形狀拍攝下來，電腦會把準備好的蛀洞的形狀、咬合形態調整好，再把形狀實際雕刻出來。

「以前，人們採用實體取模（傳統的打模）；3D齒雕嵌體是以數位方式取模，利用齒雕機把我們要的瓷塊形狀刻出來再放到牙齒裡，就會剛剛好。」

3D齒雕嵌體對大範圍的蛀洞來說，是較為美觀的選擇，但健保並不給付，需自費。

關於打麻藥，你一定要知道……

齲齒治療是否需要麻醉，取決於蛀洞的深淺。當蛀洞較深，可能碰觸到牙髓神經時，為了不讓病人因牙痠而頻頻閃躲影響治療，醫師大多會選擇打上麻藥。

很多局部性麻藥含有腎上腺素（Epinephrine），因為此種麻藥作用時間長，副作用是可能導致心跳、呼吸加快，病人若有系統性疾病，如心臟病、高血壓，得事先告知，改打不含腎上腺素的麻藥進行治療。

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(中時新聞網)