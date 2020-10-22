線上付款服務業者PayPal宣布新增虛擬通貨交易功能，且明年起用戶還能直接以虛擬通貨購買商品，加速虛擬通貨廣泛流通，激勵比特幣價格衝上1年多來高點。

CoinDesk資料顯示，比特幣價格在21日盤中上漲5％至12,440美元，創下去年7月以來新高。今年以來比特幣漲幅超過75％，但距離2017年底創下的歷史高點2萬美元還有一段落差。PayPal股價也在21日收盤上漲6％至213.07美元，創下一個月新高。

PayPal稍早宣布，美國用戶在未來幾周內就能在PayPal電子錢包存放並買賣虛擬通貨，初期支援的虛擬通貨包括比特幣、以太幣、比特幣現金及萊特幣，估計明年初美國用戶將能以上述虛擬通貨進行線上付款，在PayPal合作的2,600萬家商店購買商品。

PayPal也打算明年上半在行動付款應用程式Venmo推出這項服務，並將服務範圍拓展至其他國家。

(工商 )