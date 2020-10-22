5個字就能惹怒埔里人？一名網友表示，日前高中聚餐，他聽到旁邊一對男女對話，男方詢問女生「妳是哪裡人」，女方表示來自埔里，男方秒回「妳是南投人」，讓女方當場爆氣，全場氣氛也極為尷尬。

女網友在《Dcard》PO文表示，男方聽到女生回答埔里後，隨即表示「不就南投嗎」，接著說「我很喜歡南投的女生，皮膚都很白」，竟遭對方怒回「我是埔里人，不是南投人」，全場氣方降到冰點，男方趕緊圓場，好聲好氣說「埔里我也有去過啊，但就在南投不是」，但女方依舊激動，回嗆「埔里人才不會覺得自己是南投人」，接著又補一句「南投是鄉下，我像鄉下人嗎」，男方只好黯然離開，結束對話。

原PO說，男方離開後，女方依舊憤恨不平，碎碎念了半天，罵男生有夠沒禮貌，讓她傻眼，忍不住PO文詢問「埔里的人真的都不覺得自己是南投人嗎？台北市出生地也都不會歧視南投，為什麼反應要這麼大？」

網友們紛紛留言：「原來埔里獨立了是嗎」、「完全不懂生氣的點」、「自卑感造成惱羞吧」、「扯爆，我要是那個男生當場跟她翻臉」、「草屯人都沒說話了，埔里人在那邊...」、「草屯還比較像都市，埔里才是鄉下吧」，也有不少人回：「就跟中壢人一樣，都不喜歡說自己是桃園人」、「就跟天母人都只會說自己來自天母，三蘆五股新莊都分超清楚一樣」、「內湖的還會區分是東湖來的」、「男的不會聊天，女的很龜毛，結案」、「男的自己也有問題，硬要繼續講，而且到底乾皮膚白什麼事，一秒惹怒人」。

(中時新聞網)