美國大選，總統川普的民調仍落後民主黨候選人拜登。目前逾2700萬美國選民投票，預估此次大選投票率可望達65％，創下112年來最高紀錄。資深媒體人黃創夏認為，大選結果將以「投票率」定生死。

根據媒體報導，逾2700萬美國選民投票中，民主黨選民的投票率比共和黨高，但無法確定票數會比共和黨多。

黃創夏在臉書貼文表示，選前10天的最大變數！川普粉振奮，拜登粉羞愧⋯⋯各自陣營「投票率」定生死！

網友表示，肯定是台灣的翻版，危機感會讓川粉總動員，投票率會創美國65%以上新高，選票川普會獲得半數以上，選舉人票會超過2016年達到65%以上。

也有網友認為，有人整天幫川普助選，台灣人也沒投票權，一直喊燒有用嗎？川普當選，能保證甚麼？大概只能保證再聽4年Make America Great Again吧！

網友紛紛說，「到底電郵門真相為何，快點爆料吧。」、「不滿拜登增稅計畫，饒舌歌手五角再開砲︰我不想變二角。」、「我覺得台灣應該不算川普粉，應該是反民主黨粉才對。」、「選Trump和選拜登就是一種意識形態的選擇。」、「逆襲的川普現正上映中。」

(中時新聞網)