女子天團S.H.E成員Selina（任家萱），2010年在上海拍攝偶像劇《我和春天有個約會》，不幸發生爆破意外，全身高達54%面積之嚴重灼傷，更導致她如日中天的演藝事業中斷、婚禮延期，但她依舊勇敢面對，並成功挺了過來。而今天是她火吻事件的10週年，Selina也在臉書公開爸爸寫給她的千字簡訊，祝自己「重生日快樂」。而任爸在簡訊中，也坦言曾勸阿中與Selina解除婚約。

任爸在寫給Selina的簡訊中，回憶10年前的今天，他在運動時突然接到電話，告知他Selina拍戲嚴重受傷，更有生命危險，讓他當下宛如被閃電電擊，自頭麻到腳底，趕緊返家準備簡單衣物，並與當時Selina的未婚夫阿中一起前往上海。

見到Selina54%嚴重燒傷後的照片，任爸更是坦言慘不忍睹，雖然醫生詳細解釋病情，但他腦中只想著，「萱萱的存活率～若存活下來將來四肢可以活動嗎？」除了擔心女兒病情，任爸也找了阿中商量解除婚約一事，「雖然你們已經訂婚～我覺得萱萱現在已經面目全非～已經不是當初的萱萱我們就解除婚約吧⋯」。

當然阿中沒有答應，才有了與Selina後來5年的婚姻。任爸也衷心感謝阿中的有情有義，因為沒有阿中的日夜照顧與律師個性的冷靜分析安慰，Selina恐怕很難踏過死亡蔭谷。

任爸也想起與妻子自上海返台的第一天，夫婦倆抱在一起痛哭，妻子邊哭邊說著自己夢到Selina還在肚子裡面沒出生，更後悔不該生下女兒，讓她來人世間遭遇如此災難。

不過Selina最終還是靠著堅強的毅力，逐漸康復，並熬過漫長的復健之路，展開新生，讓任爸感動寫下：「十年過了～跑步/爬山/游泳/泡湯⋯萱萱妳做到了～萱萱妳做到了～萱萱妳都做到了⋯爸爸媽媽以妳為傲～以妳為榮⋯衷心祝福妳。」任爸這封感人肺腑的超長簡訊，也讓不少網友看了感動不已，紛紛留言祝Selian重生日快樂。

(中時新聞網)