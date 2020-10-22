台東桂田喜來登酒店「騎士雙人房」。（台東桂田喜來登酒店提供）

台東南豐鐵花棧旅館外觀新穎。（台東南豐鐵花棧提供）

國民天后張惠妹將回台東家鄉唱跨年場，台東市區旅宿粉絲搶訂、客房銷售一空，挹注當地可觀的旅遊財，看準商機，華信航空獨家推出「烏托邦曙光愛心專機，可享有跨年演唱會aMEI粉絲專屬的VIP白金魅力四射席，回程更特別安排搭乘華信航空曙光專機，在空中迎接2021年第一道曙光；「aMEI粉絲專機＋曙光專機尊榮行程」每人新台幣9888元，將於10月23日中午12點起啟售，可於華信官網、KKday官網參考開賣步驟。

台東桂田喜來登酒店為aMEI跨年演唱會協力單位之一，據了解，跨年假期3日的客房皆滿，而12月31日雙人客房1泊1食含稅價6175元，1月1日至2日後雙人客房1泊2食，含稅價8696元。而協力單位之一的華信航空，長期熱心公益，響應張惠妹到台東公益跨年演唱，與台東桂田喜來登共同捐贈台東弱勢團體新台幣50萬元。

據了解，台東桂田喜來登酒店、台東南豐鐵花棧、台東地景澤行館因鄰近市中心，距離演唱會場地均不遠，各房型早已售罄；而台東知本老爺酒店位處郊區，遊客多數以觀光休閒為旅遊目的，現僅12月31日有零星客房可訂。

台東知本老爺酒店「精緻客房」一大床雙人房。（台東知本老爺酒店提供）

台東地景澤行館標準客房（2人房）。（台東地景澤行館提供）

台東南豐鐵花棧位處市中心，距離台東縣立體育場不遠，阿妹辦在台東的跨年場場地鄰近市中心，而粉絲在開唱消息一出，其市中心附近的飯店、民宿早早秒殺；業者表示，平日標準雙人房1泊2食含稅價2900元、假日含稅價則為3500元，跨年連3天假期本為民眾出遊旺日，其標準雙人房1泊1食含稅價3900元，其客房早已完售。

台東地景澤行館為營業4年的飯店，位處台東市中心，鄰近鐵花村音樂聚落、誠品與原住民文化園區，距離阿妹跨年演唱會場地僅開車10分鐘就到，標準客房房價平日2600元起、假日為3250元起，因只分平日及假日價，價格實惠、跨年亦無調漲，以線上銷售為主，房價相對透明，業者透露「阿妹宣布開唱隔日即滿房」，並提供1泊1食住房專案，獲旅客青睞。

台東知本老爺酒店表示，因位於台東郊區，跨年訂房熱度並無台東市中心旅宿業者夯，由於跨年當天為上班日，目前12月31日仍有零星客房可訂，其精緻客房1泊2食7700元起，據了解，因遠離塵囂，大部分房客選擇休閒度假，元旦2天假期皆滿房，其住房是連假價格1萬零300元，台東各地旅遊景點仍獲國人喜愛。

台東知本老爺酒店大廳外觀寬敞、明亮。（台東知本老爺酒店提供）

(中時 )