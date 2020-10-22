新冠肺炎全球大流行之際，改變了許多人原有的生活方式，面對不知何時才會結束的疫情及社會疏離，有些人會因此感到情緒低落與焦慮，甚至有長期睡眠困擾的人，也因此無法安心入睡，加劇身心健康問題。

1位從海外歸國的劉姓小姐，原本就有失眠的困擾，定期服用安眠藥來助眠，但受到疫情影響，擔憂會在國外染疫，返國後又怕防疫措施做得不夠，造成焦慮緊張加劇，即使服用醫師處方的安眠藥後，晚上還是翻來覆去徹夜難眠，原本以為睡前喝點紅酒配藥，可以快速入眠，結果反而產生嗜睡症狀。

藥害救濟基金會表示，若因為吃了安眠藥沒效再多吃1顆，抑或在用藥期間睡前喝點小酒助眠，要注意這些錯誤的用藥行為不但無助於睡眠且有害健康。若經醫囑服用安眠藥後，仍無法入睡或是早上起床後仍然昏昏沉沉，就可能是吃了會影響藥品療效的食物，以下這些食品，吃藥前都應該要注意：

服用安眠藥應注意這些食品，避免降低藥效或引發其他危機。（資料來源／藥害救濟基金會；圖／NOW健康製作）

地雷飲食1：不能搭配酒和含酒精的飲料及食品

睡前來杯酒配上安眠藥是相當危險的行為，酒精會加乘中樞神經抑制作用，若與苯二氮平類（benzodiazepines，簡稱BZD）藥品（如alprazolam、diazepam、lorazepam等）、非苯二氮平類（non-benzodiazepines，簡稱non-BZD）藥品 （如zaleplon、zolpidem、zopiclone等）、褪黑激素受體促效劑（如ramelteon）及orexin受體拮抗劑（如suvorexant）等安眠藥同時服用，可能會導致暈眩、嗜睡、減弱警覺性、身體平衡與協調能力降低等症狀，情況嚴重者甚至會抑制呼吸，危及生命。

地雷飲食2：勿過量飲用和咖啡因的飲料及食品

由於咖啡因會刺激中樞神經系統，失眠者飲用咖啡或含咖啡因的茶類後，常要花費很多時間才能入睡，建議有睡眠障礙的民眾每日不要喝太多含有咖啡因的飲料，並避免在下午過後飲用。在睡前應避免攝取過多含咖啡因的飲品，以免到了睡覺時間還精神飽滿，而自行增加安眠藥劑量，結果導致服用過量，增加不良反應的發生風險。

地雷飲食3：服藥後避免飲用葡萄柚汁

葡萄柚汁會透過抑制體內CYP3A4酵素的代謝作用影響多種藥品的代謝，使得藥物的血中濃度升高，增加藥品不良反應的發生風險。葡萄柚汁與BZD類藥品（如diazepam和alprazolam等）、non-BZD類藥品（如eszopiclone）和orexin受體拮抗劑（如suvorexant）併用時，容易增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等不良反應。

地雷飲食4：減少攝取高脂肪食物

高脂肪食物、太豐盛的餐點會延長腸胃的消化時間，不僅會影響睡眠，還可能會影響藥效。例如餐後立即服用BZD類藥品 （如diazepam），吃進去的脂肪反而會增加藥品的再吸收，導致藥效增強；non-BZD類藥品（如zaleplon、eszopiclone等），則會減低藥品作用，因而無法及時緩解失眠問題。

要害救濟基金會提醒，如有睡眠困擾應先從改善生活習慣開始，養成固定生活作息，睡前減少使用手機及3C產品，盡量保持身心平靜、放鬆，如仍未改善，應尋求睡眠或精神專科醫師診治，勿自行購買安眠藥及混用多種藥品，服用醫師開立之安眠藥品，應遵守醫囑使用。

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(中時新聞網)