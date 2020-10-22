劇情描述攀岩運動員紀大偉（林德信飾），因車禍半身不遂，乍看一生就這麼廢了，誰知發生意外後竟像獲得超能力一樣，能看透別人化身不同動物，自此走進一段奇幻復健之旅，而在旅途中的每段奇幻經歷，都讓他更了解自己。

活動辦法

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活動日期：即起至 2020/10/25

活動獎項：《獅子山上》電影交換券兩張（僅限首輪使用）

中獎回覆：前來本社（台北市萬華區）領獎時現場回覆小編留言即可

領獎通知：私訊領獎時間

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（捷傑電影提供）

(中時 )