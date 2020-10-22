「路透社」22日引述消息來源，指稱日本政府日前有意將陸基神盾改為海上使用；孰料初估費用後，海上飛彈防禦系統所耗費的成本恐為陸基神盾系統的2倍，恐讓日本政府延宕至2028年才予以部署。

報導中指出，日本的陸基神盾旨在攔截北韓與其他地區的飛彈攻擊。但考量到推進火箭恐墜落在當地民宅，讓時任防衛大臣的河野太郎於今年6月宣布，暫停高達20億美元的2個陸上場址計畫，並提議將神盾系統挪往海上載台或船艦安裝。

隨後防衛省提出修正計畫；將神盾安裝於類似鑽油平台上，或改裝於商船或海軍軍艦上。河野太郎的繼任者岸信夫矢言，要在2020年底前對神盾系統的未來做出決定。

然而，日本正遭逢新冠肺炎的蹂躪，東京因對疫情的大量經濟援助而陷入沉重的債務負擔。此時延宕不決與將神盾系統挪至海上帶來的高成本，恐讓外界重新燃起對陸基神盾的支持。

相較於陸基神盾僅花費20億美元、可於2025能成軍運作，挪至海上恐耗資逾40億美元，這還不包括攔截飛彈與操作費用。光是燃料、維修與擴編的機組員費用，就遠超過陸基神盾的總花費。根據日防衛省數據，1艘驅逐艦需要300名水手，為地面人員的10倍。

對此，洛克希德馬丁表示，目前看來日本別無他路；但洛克希德馬丁會全力支援日方。該公司的任務為協助日本建立保衛國家所需的能力。

陸基神盾旨在攔截飛彈，所配備的SPY-7雷達較日軍艦現有的老式神盾系統，攔截範圍多了3倍。除北韓的威脅以外，2019年東京首次將大陸列為主要安全威脅，而俄國的復甦也讓東京感到不安。

(中時新聞網)