共機多次越過海峽中線及進入我西南空域防空識別區，並有媒體拍到東引對面有潛水艇出現。國民黨籍馬祖立委陳雪生表示，兩岸若開戰，東引1個鐘頭內恐全島毀滅，一隻動物都沒有。

據香港媒體《中評社》報導，陳雪生在立法院質詢時表示，大陸目前在馬祖東引對面部署戰艦，很多媒體都拍到東引對面有潛水艇出現。他批評，最近很多媒體或退將亂講話，把東引部署雄一、雄二、天弓飛彈都曝光。他認為媒體才是最大間諜，把軍事機密曝光，哪還要情報人員偵查搜索，每天都給媒體情報。

陳雪生指出，中將、少將等退將去大陸打個高爾夫球，就說是洩漏情報，但媒體報導總統去樂山雷達站送鍋底很溫馨，卻把美國人抓出來。而東引只是彈丸之地，兩岸若開戰，一個鐘頭之內東引全島毀滅，一隻動物都沒有。

陳雪生認為，若大陸攻打台灣，近8成民眾願為台灣而戰，但反對徵兵也有8成。年輕朋友沒有在那個地方待過，不曉得戰爭的可怕，我們不希望戰爭，但是也不想投降，陳雪生直問國防部長嚴德發「我們不會投降對嗎？」嚴德發表示，對。

(中時新聞網)